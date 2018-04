Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die kleine bullische Flagge der Vortage habe ausgehend von der 71,00 USD-Marke nach oben aufgelöst werden können, sodass ein neues Hoch erreicht worden sei.



Die Chance sei gegeben, die Rally auch kurzfristig noch weiter auszudehnen. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 75,00 USD. Ein kleiner Rücklauf könnte direkt noch einmal, anstehen, jedoch hätte eine Konsolidierung intraday einigen Spielraum, ohne bärische Signale zu liefern. Sollte Brent aber auch unter 72,00 USD zurückfallen, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich der 71,00 bis 70,82 USD. (19.04.2018/ac/a/m)







