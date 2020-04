Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der vergangenen Woche konnte sich der Ölpreis Brent weiter deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL " der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es dabei auch klar über die 31,26 USD hinaus geschafft.



Kurzfristig biete sich noch weiterer Spielraum bis in den Bereich der 36,10 USD, bevor dort ein Rücksetzer möglich werde. Könne Brent anschließende über diese Hürde steigen, werde der Weg in Richtung 39,59 USD frei. An dieser Hürde könne erneut mit einem Rücklauf gerechnet werden. Abgaben unter 28,63 USD würden alternativ die Gefahr bergen, die Abwärtsbewegung in Richtung 24,51 USD auszudehnen. (06.04.2020/ac/a/m)



