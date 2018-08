Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag deutlich nach unten, nachdem unterhalb der 75,60 USD intraday ein kleines Doppeltop ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien auch aus dem Aufwärtstrend klar herausgerutscht.



Die bärische Flagge der Vortage werde trendbestätigend nach unten verlassen, so dass weitere Abgaben auch an den kommenden Handelstagen folgen könnten. Ausgehend von 73,75 USD sei aber zunächst eine Gegenbewegung möglich. Sollte der Kursverlauf unter dieses Niveau rutschen, wäre Spielraum bis in den Bereich der 72,50 USD und darunter bis 71,18 USD gegeben. Oberhalb der 74,80 USD könnte sich das Chartbild nochmals aufhellen. (01.08.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.