Paris (www.aktiencheck.de) - Die Seitwärtsbewegung setzte sich bei Brent am Freitag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei würden sich die Notierungen weiterhin oberhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends halten.



Sollte Brent den Aufwärtstrend nicht mehr halten, drohe eine Wiederaufnahme der Korrektur. Abgaben bis in den Bereich der 57,21 USD und später 55,86 USD könnten anstehen. Oberhalb des Aufwärtstrends biete sich aber zunächst die Chance, nochmals bis in den Bereich 60,50 USD nach oben durchzustarten. (21.10.2019/ac/a/m)



