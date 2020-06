Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Seitwärtsbewegung am Mittwoch fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich dabei nicht über der Hürde von 39,59 USD halten können.



Nach dem Bruch des Intraday-Aufwärtstrends bestehe bereits die Möglichkeit einer direkten Konsolidierung. Abgaben bis in den Bereich 36,96 USD könnten jederzeit noch einmal folgen. Davon ausgehend biete sich die Chance, die Rally in Richtung 44,34 USD erneut auszudehnen. Würden die Notierungen unter 69,96 USD abrutschen, trübe sich das Chartbild allerdings wieder deutlich ein. (04.06.2020/ac/a/m)



