Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es auch am Dienstag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten aber ausgehend von den 82,52 USD intraday eine leichte Konsolidierung begonnen.



Der Rücklauf könnte bei Brent noch ausgedehnt werden. Abgaben bis in den Bereich 81,00 USD seien möglich, bevor hier die obere Trendbegrenzung der Vorwochen bestätigt werden könnte. Anschließend biete sich die Möglichkeit, die Rally in Richtung der 84,00 USD auszudehnen. Unterhalb der 80,00 USD würde sich das Chartbild hingegen wieder eintrüben, während unterhalb der 79,00 USD ein neues Verkaufssignal drohe. (26.09.2018/ac/a/m)





