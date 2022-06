Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis gibt heute nach Berichten der "Financial Times" und Reuters nach, so die Experten von XTB.



Die "Financial Times" habe berichtet, dass Saudi-Arabien bereit sei, seine Ölproduktion zu erhöhen, um die sanktionsbedingte Verringerung der russischen Produktion auszugleichen. Später sei ein Reuters-Bericht aufgetaucht, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls bereit seien, einen Beitrag zum Ausgleich der geringeren russischen Produktion zu leisten. Russland produziere derzeit rund 1 Million Barrel pro Tag unter der vereinbarten Quote. Reuters-Quellen zufolge könnte Russland zustimmen, dass andere OPEC+-Mitglieder seinen Anteil an der Quote übernehmen würden, doch dürfte eine solche Maßnahme schrittweise eingeführt werden. Daher werde das Kartell auf der heutigen Sitzung wahrscheinlich an seiner derzeitigen Politik der Produktionssteigerung festhalten und keine größere Änderung der Quoten ankündigen. Es könnte jedoch signalisiert werden, dass die Diskussionen über derartige Maßnahmen fortgesetzt würden.



Ein Blick auf Brent im H1-Chart zeige, dass der Rückgang über Nacht an der 200-Stunden-Linie gestoppt worden sei und sich der Preis über der Preiszone erholt habe, die durch das 38,2%-Retracement der in der ersten Maihälfte eingeleiteten Aufwärtsbewegung gekennzeichnet sei. Dies sei eine wichtige Preiszone, da sich neben dem oben genannten gleitenden Durchschnitt und dem Retracement auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie in diesem Bereich befinde. Sollte es den Bullen nicht gelingen, den Kurs darüber zu halten, und wir einen Ausbruch nach unten sehen würden, könnte sich der Pullback in Richtung der Unterstützungszone im Bereich von 111,10 USD, die durch das 50%-Retracement und die untere Grenze der Marktgeometrie gekennzeichnet sei, verstärken. (02.06.2022/ac/a/m)



