Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Dienstag stabil weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am gebrochenen Aufwärtstrend der Vormonate sei die Rally jedoch im Verlauf zum Erliegen gekommen.



Ausgehend vom gebrochenen Aufwärtstrend könnte ein Rücklauf anstehen. Spielraum biete sich insgesamt bis in den Bereich 61,28 USD, bevor davon ausgehend die Rally wieder aufgenommen werden könnte. Anschließend würden auch 66,00 USD erreichbar. Sollte Brent jedoch unter 61,27 USD rutschen und damit auch den Aufwärtstrend der Vortage verlassen, dürfte eine Zwischenkorrektur bis 59,46 USD eingeleitet werden. (11.09.2019/ac/a/m)



