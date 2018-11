Paris (www.aktiencheck.de) - Die Korrektur setze sich bei Brent auch zum Ende der vergangenen Woche noch weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der mittelfristige Aufwärtstrend sei dabei klar nach unten verlassen worden.



Ein Pullback könnte anstehen, nachdem der Abwärtstrend der Vortage zuletzt knapp durchbrochen worden sei. Dabei biete sich Spielraum bis in den Bereich der 73,90 USD, bevor der bei derzeit 75,00 USD verlaufende Abwärtstrend der Vorwochen das Potenzial begrenzen sollte. Darunter könnten anschließend weitere Abgaben bis in den Bereich der 70,81 USD anstehen, was abzuwarten bleibe. (05.11.2018/ac/a/m)





