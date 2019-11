Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich auch am Donnerstag wieder klar nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ausbruch aus dem Aufwärtstrend am Mittwoch habe sich somit klar als Bärenfalle dargestellt.



Nach dem Anstieg über die Hochs der Vortage sowie die bei 63,27 USD seien weitere Kursgewinne innerhalb des alten Trendkanals möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich 66,00 USD, bevor dort auch der längerfristige Abwärtstrend belasten dürfte. Kurzfristig würde es erst unterhalb der 62,00 USD wieder bärischer werden. (22.11.2019/ac/a/m)



