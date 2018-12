Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter klar nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Bruch der bei 60,39 USD liegenden Unterstützung gekommen, was deutliche Abgaben nach sich gezogen habe. Im weiteren Handelsverlauf hätten sich die Notierungen darunter stabilisieren können.



Die Abwärtsbewegung könne zunächst noch ausgedehnt werden. Auch die Tiefs bei 57,47 USD würden für Brent wieder erreichbar. Hier biete sich die Chance, eine nachhaltige Gegenbewegung einzuleiten. Erst oberhalb der 60,50 USD zum Stundenschluss helle sich das Chartbild wieder auf. In diesem Fall könnte eine Erholung bis 63,55 USD eingeleitet werden, was die Basis eines größeren Bodens bilden dürfte. (07.12.2018/ac/a/m)





