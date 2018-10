Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Montag nicht mehr weiter erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der Abwärtstrend der Vorwochen Wirkung gezeigt, was einen moderaten Rückfall nach sich gezogen habe.



Es biete sich noch weiterer Spielraum bis zum Aufwärtstrend der Vortage bei 76,50 USD. Werde dieser durchbrochen, könnte die Korrektur bis in den Bereich der 75,10 USD und später bis zum Aufwärtstrend bei 74,25 USD ausgedehnt werden. Oberhalb der 77,50 USD wäre alternativ ein schneller Anstieg in Richtung der 78,68 USD möglich. (30.10.2018/ac/a/m)





