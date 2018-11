Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es an den Vortagen zu einer moderaten Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe am Donnerstag seitwärts im Bereich der gebrochenen Trendkanalunterkante weitergeführt.



Es biete sich die Chance, die Erholung auszudehnen, sollten 67,60 USD durchbrochen werden. In diesem Fall könne es auch bis 68,90 USD nach oben gehen. Zunächst stelle sich die Stabilisierung der Vortage aber als bärische Flagge dar, welche trendbestätigend bald nach unten aufgelöst werden dürfte. Abgaben bis 64,63 USD seien in diesem Fall möglich, darunter auch eine stärkere Verkaufswelle bis 61,75 USD. (16.11.2018/ac/a/m)





