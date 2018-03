Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Anstieg der Vortage setzte am Donnerstag bei Brent-Ölpreis eine leichte Konsolidierung ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickNach dem leichten Rücklauf biete sich bereits die Chance, die Rally weiterhin auszudehnen. Spielraum sei hierbei zunächst bis in den Bereich der 71,25 USD vorhanden, wenn es über 70,00 USD zum Stundenschluss hinausgehe. Zuvor könnte sich der Pullback aber noch bis in den Bereich der 67,82 USD ausdehnen, bevor der sich diesem Niveau nähernde Aufwärtstrend wieder nach oben schieben dürfte. Erst unterhalb der 67,00 USD werde die Rally gefährdet. (23.03.2018/ac/a/m)