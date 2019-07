Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis startete am Mittwoch zunächst zu einer Gegenbewegung, sodass der Aufwärtstrend der Vorwochen gehalten werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien anschließend aber klar nach unten auf ein neues kurzfristiges Tief gerutscht.



Der Bruch des Aufwärtstrends berge die Gefahr, stärker unter Druck zu geraten. Abgaben bis in den Bereich der 62,06 USD seien nun möglich. Halte diese Unterstützung nicht, werde der Weg in Richtung 59,42 USD relativ frei. Eine Rückeroberung des Aufwärtstrends und damit die Ausbildung einer Bärenfalle sei nicht auszuschließen. Erst oberhalb der 62,27 USD werde es jedoch bullischer. (18.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.