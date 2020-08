Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Am Freitag setzte sich beim Brent-Ölpreis die Seitwärtsbewegung fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich die Chance, ein neues kleines Kaufsignal zu aktivieren, wenn es über die 43,88 USD hinausgehe. Kursgewinne bis 44,87 USD wären dann möglich. Schaffe Brent auch diese Hürde, öffne sich der Weg in Richtung 48,93 USD. Alternativ werde es unterhalb der 42,35 USD bärischer, was einen schnellen Rutsch bis 41,00 USD nach sich ziehen könnte. (03.08.2020/ac/a/m)