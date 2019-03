Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte die Rally am Donnerstag nicht weiter ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Bereich der bei 67,69 USD liegenden Hürde seien die Notierungen leicht abgerutscht und würden in eine Konsolidierung übergehen.



Die Konsolidierung könne noch bis in den Bereich der 66,34 USD ausgedehnt werden. Hier würde Brent auch auf die alte obere Flaggenbegrenzung treffen. Bei neuen Hochs biete sich dann die Chance, die Rally bis 70,28 USD fortzusetzen. Würden die Notierungen aber unter 66,34 USD abrutschen, drohe ein Rücklauf in Richtung 65,00 USD. (15.03.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu



mehr >