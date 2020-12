Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag auf neuem Hoch nicht mehr weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien im Handelsverlauf wieder auf die überwundene Widerstandsmarke bei 48,93 USD zurückgerutscht.



Aktuell laufe ein knapper Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vortage an, was weitere Abgaben nach sich ziehen könnte. Sollte Brent deutlicher aus dem Aufwärtstrend fallen, könnte ein Rücklauf bis in den Bereich 46,80 USD noch einmal anstehen. Zunächst biete sich nach einem Pullback die Chance, die Rally bis 52,00 USD auszudehnen. (07.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.