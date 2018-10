Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche konnte sich der Ölpreis knapp unter der 80,00 USD-Marke stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Da die wichtige Unterstützung bei 79,52 USD im Tageschart auf Schlusskursbasis verteidigt worden sei, dürften die Bullen in dieser Woche nun die besseren Karten haben.



Aktuell notiere Brent direkt an der 80,00 USD-Marke. Knapp über dieser runden Marke verlaufe ein horizontalter Widerstand. Diese Hürde dürfte jedoch keine allzu großen Probleme für die Bullen darstellen. Komme ein Stundenschlusskurs über 80,08 USD zustande, dann sollte ein Anstieg bis ca. 81,90 USD folgen. Bei 81,08 USD befinde sich jedoch ein weiterer horizontaler Widerstand. Falle der Ölpreis dagegen unter das letzte Wochentief bei 78.67 USD zurück, dann dürfte ein schneller Abverkauf in Richtung 77,35 USD erfolgen. (22.10.2018/ac/a/m)





