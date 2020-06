Paris (www.aktiencheck.de) - Öl der Nordseesorte Brent pendelt wieder um die Marke von 40 Dollar je Barrel, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Mitte April vom Ölkartell OPEC und seinen verbündeten Staaten (OPEC+) beschlossene Drosselung der Ölfördermenge habe demnach gewirkt. Aufgrund der Coronakrise und des damit einhergehenden Nachfrage-Einbruchs hätten sich die Ölstaaten damals unter anderem dazu entschlossen, im Mai und Juni knapp 10 Millionen Barrel weniger Öl pro Tag zu fördern. Ob der Aufwärtstrend nun anhalten werde oder die Stimmung am Ölmarkt wieder drehe, sei aktuell ungewiss. Fakt sei: Für beide potenzielle Richtungen gebe es Gründe. So könnte vor allem im Zuge erneut zunehmender Spannungen zwischen den USA und China der Ölpreis unter Druck geraten.Die USA würden vor allem ein geplantes Sicherheitsgesetz Chinas kritisieren, durch das die Zukunft Hongkongs als Finanzplatz gefährdet sei. Dass US-Fracking-Unternehmen den gestiegenen Ölpreis zum Anlass nehmen würden, ihre Produktion wieder hochzufahren, könnte den Preis ebenfalls belasten. Auf der anderen Seite steige aber die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie weiter an Schrecken verliere, die Wirtschaft wieder zunehmend an Fahrt gewinne, die Ölnachfrage daher weiter anziehe und auch der Preis noch Luft nach oben habe - und zwar selbst dann, wenn die OPEC auf ihrem nächsten geplanten Treffen (9. und 10. Juni) keine weiteren Maßnahmen beschließe. (05.06.2020/ac/a/m)