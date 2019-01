Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag auf hohem Niveau zunächst seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei die alte Hürde bei 61,75 USD nicht nachhaltig durchbrochen worden.



Bei Brent biete sich innerhalb des Trendkanals der Vortage die Chance einer Rallyfortsetzung. Spielraum wäre hier bis in den Bereich der 63,56 USD gegeben, sofern 62,00 USD durchbrochen werden könnten. Ausgehend von 63,56 USD, könnte auch ein größerer Rücksetzer anstehen. Rutsche der Ölpreis unter 60,90 USD, komme es bei einem Bruch des Intradayaufwärtstrends zu einem kleinen Verkaufssignal, welches den Weg in Richtung 58,90 USD frei werden ließe. (11.01.2019/ac/a/m)



