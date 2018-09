Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag setzte Brent die Rally fort und konnte im Zuge des Ausbruchs aus dem mittelfristigen Abwärtstrend sehr stark zulegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aber im Handelsverlauf klar an der Hürde bei 79,53 USD nach unten abgedreht.



Das klare bärische Reversal deute eine kleine Konsolidierung an. Setze sich der Verkaufsdruck fort und drücke den Ölpreis unter 77,29 USD, seien Abgaben bis in den Bereich der 75,65 USD wahrscheinlich. Hier biete sich die Chance, die Korrektur zu beenden. Oberhalb der 78,50 USD dürfte hingegen eine direkte Rallyfortsetzung noch möglich werden. (05.09.2018/ac/a/m)





