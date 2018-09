Paris (www.aktiencheck.de) - Der Anstieg setzte sich bei Brent auch am Montag fort, verlor dabei aber weiter an Dynamik, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der mittelfristige Abwärtstrend sei wieder erreicht worden.



Die Notierungen hätten nun die Möglichkeit, den Abwärtstrend klar zu durchbrechen. Gehe es über 78,50 USD hinaus, bestehe die Chance, die Rally wieder intraday zu verschärfen und den Bereich der 79,52 USD zu erreichen. Eine Konsolidierung könne aber unterhalb des mittelfristigen Abwärtstrends einkalkuliert werden. Erst unterhalb der 77,29 USD würden in diesem Fall stärkere Verluste drohen. (04.09.2018/ac/a/m)





