Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Mittwoch zu einem weiteren deutlichen Rücklauf, welcher den Kursverlauf auch nachhaltig aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten herausführte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine Gegenbewegung sei nach dem Rücklauf möglich, es müsse jedoch in der Folge mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Zunächst biete sich Spielraum für eine Erholung bis in den Bereich der 66,50 USD, bevor dort unterhalb des steileren Abwärtstrends der Vortage die Korrektur wiederaufgenommen werden könnte. Sollte Brent unter 65,10 USD rutschen, könnten aber auch die 64,62 USD noch auf direktem Weg erreichbar werden. Hier dürften die Bullen kurzfristig im Vorteil sein. (08.02.2018/ac/a/m)







