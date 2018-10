Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen seitwärts bewegen und stabilisiert sich im Bereich der bei 79,52 USD liegenden Unterstützung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es bestehe zunächst die Gefahr, dass die Konsolidierung der vergangenen Wochen noch weiter ausgedehnt werde. Intraday biete sich dabei zunächst Spielraum bis in den Bereich der 78,68 USD, anschließend könnten auch die 78,00 USD erreichbar werden. Bei 77,50 USD würden die Notierungen auf den gebrochenen Abwärtstrend treffen, welcher einen Folgeanstieg nach sich ziehen könnte. Gehe es über die 80,20 USD hinaus, wäre eine Erholung in Richtung 81,84 USD bald wieder möglich. (23.10.2018/ac/a/m)





