Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Donnerstag wieder schnell nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien allerdings in einer dynamischen Bewegung am alten Hoch bei 76,56 USD gescheitert.



Weitere Abgaben seien kurzfristig bei Brent möglich. Mit dem Scheitern am letzten Hoch bestehe zunächst auch die Gefahr eines Doppeltops. Sollte Brent unter 73,88 USD, würden umfassendere Abgaben drohen. Ein Anstieg über die Hürde bei 76,56 USD könnte die Rally hingegen in Richtung der 78,00 USD weitertragen. (02.07.2021/ac/a/m)



