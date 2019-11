Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch schnell wieder nach oben, sodass sich auch der Bruch des Aufwärtstrends nicht nachhaltig durchsetzen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick



Nach dem Fehlausbruch auf der Oberseite sei auch ein Fehlausbruch auf der Unterseite möglich. Zunächst stelle sich die Gegenbewegung als bärischer Pullback dar, welcher bald weitere Abgaben nach sich ziehen könnte. Rutsche Brent dabei unter 60,66 USD, werde der Weg in Richtung 59,19 USD frei. Neben einer Rückeroberung der 63,50 USD würde sich der Weg in Richtung 66,00 USD öffnen, sollte Brent die 63,50 USD überwinden. (21.11.2019/ac/a/m)



