Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag bereits wieder fangen, wie aus der Veröffentlichung dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es geschafft, oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 41,34 USD abzuprallen.



Nach dem erfolgten Pullback sei ein erneuter Anstieg an die Hürde bei 43,58 USD möglich. Gelinge ein Ausbruch über dieses Niveau, würde dies für einen mehrwöchigen Doppelboden sprechen, welcher den Weg in Richtung 46,50 USD öffnen könnte. Abgaben unter 41,34 USD wären hingegen bärisch zu werten und dürften Abgaben in Richtung der 38,77 USD nach sich ziehen. (14.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.