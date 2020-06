Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag bereits wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hürde bei 41,63 USD habe die Erholungstendenz zum Erliegen gebracht.



Es biete sich bei Brent die Chance, oberhalb der 39,42 USD erneut nach oben zu drehen. Gelinge dann auch der Ausbruch über 41,63 USD, biete sich ein neues Kaufsignal in Richtung 43,92 USD. Hier dürften die Bären erneut im Vorteil sein. Bereits am Abwärtstrend der Vortage bei 41,00 USD könnte es jedoch schon schwer werden. Würden die Notierungen unter 39,42 USD rutschen, drohe ein Rücklauf bis 36,96 USD. (29.06.2020/ac/a/m)



