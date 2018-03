Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Donnerstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen in den Bereich der Tiefs bei 63,17 USD zurück bewegt, hätten sich aber knapp darüber stabilisieren können.



Die Möglichkeit sei gegeben, sich zunächst wieder zu erholen. Eine Gegenbewegung bis zur 64,39 USD-Marke wäre drin, bevor davon ausgehend Abgaben bis 63,17 USD favorisiert werden könnten. Halte diese Unterstützung nicht, werde der Weg in Richtung der 61,75 USD frei. Erst oberhalb der 65,00 USD helle sich das Chartbild auf, sodass darüber eine Erholung bis 66,00 USD möglich wäre. (09.03.2018/ac/a/m)







