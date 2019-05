Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag kam die Erholung bei Brent wieder zum Erliegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien leicht nach unten abgedreht und wieder unter den mehrtägigen Abwärtstrend zurückgefallen.



Die Abwärtsbewegung könnte somit kurzfristig wiederaufgenommen werden. Weitere Abgaben bis in den Bereich 68,67 USD seien möglich. Vor allem bei einem Rückfall unter den bei 68,00 USD verlaufenden Abwärtstrend wäre ein neues Verkaufssignal in Richtung 66,11 USD möglich. Schaffe es Brent über die 70,60 USD hinaus, könnte die Erholung bis 71,78 USD ausgedehnt werden. (29.05.2019/ac/a/m)



