Paris (www.aktiencheck.de) - Brent-Ölpreis-Chartanalyse der BNP Paribas:Es sei dabei zu einem moderaten Rücksetzer unter der Hürde bei 122,92 USD gekommen, welcher jedoch schnell wieder aufgefangen worden sei.AusblickDer Druckaufbau der Vortage an der Widerstandszone könnte sich bald wieder entladen. Gelinge dem Kursverlauf der Anstieg über 124,00 USD, öffne sich der Weg in Richtung der 128,37 USD nach oben. Erst unterhalb der 120,00 USD werde es wieder bärischer, was einen Pullback bis 115,60 USD nach sich ziehen könnte. (08.06.2022/ac/a/m)