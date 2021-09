Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen dem Hoch der Vormonate bei 77,80 USD weiter nähern können.



Ein direkter Ausbruch über das Hoch bei 77,80 USD sei möglich, allerdings müsse in diesem Bereich noch ein Pullback einkalkuliert werden. Schaffe Brent den Anstieg über die Hürde, öffne sich der Weg in Richtung der 80,00 USD. Abgaben unter 75,50 USD sollten möglichst vermieden werden, da sonst ein stärkerer Rücklauf bis in den Bereich 74,30 USD wahrscheinlich werde. (24.09.2021/ac/a/m)



