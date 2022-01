Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag moderat weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zwischenzeitlich ein neues Hoch erreicht worden, im Verlauf hätten die Notierungen aber wieder leicht abgegeben.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent jederzeit möglich. Dabei biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich 95,00 USD auf Sicht der kommenden Handelstage. Ein Rücklauf zum Aufwärtstrend bei derzeit 88,50 USD könnte noch anstehen. Sollten die Notierungen allerdings klar darunter zurückfallen, drohe ein deutlicher Kursrückgang in Richtung 85,00 USD. (31.01.2022/ac/a/m)



