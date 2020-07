Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte auch am Dienstag die Seitwärtsbewegung fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem moderaten Anstieg gekommen, welcher aber nicht über die Hürde bei 43,29 US geführt habe.



Der Kursverlauf besitze die Chance, die Rally bald weiter auszudehnen. Zunächst bilde sich jedoch ein kleines symmetrisches Dreieck aus. Werde dieses nach oben aufgelöst mit einem Ausbruch über 43,29 USD, könnte ein Anstieg in Richtung 44,34 USD und später bis 48,93 USD folgen. Abgaben bis 42,30 USD seien jederzeit möglich, darunter würde sich der Weg bereits bis 41,00 USD öffnen. (15.07.2020/ac/a/m)



