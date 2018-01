Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch konnte sich der Ölpreis Brent zunächst wieder leicht erholen, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich aktuell die Chance, die Rally wiederaufzunehmen, sollte eine klare Rückeroberung des Aufwärtstrends gelingen. Dafür sollte es möglichst über die 69,85 USD zum Stundenschluss gehen. Oberhalb der 70,34 USD würde der Weg dann nach oben freier werden. Die aktuelle Gegenbewegung könne sich aber auch als bearisher Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend darstellen, sodass bald eine weitere Abwärtswelle in Richtung der 67,05 USD folge. Ein entsprechendes Verkaufssignal wäre unterhalb der 68,59 USD gegeben. (18.01.2018/ac/a/m)