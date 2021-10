Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag zunächst seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rücksetzer unter die Ausbruchszone bei 83,44 USD gekommen.



Die Konsolidierung sei in Form einer bullischen Flaggenformation verlaufen. Damit biete sich die Chance, die Rally daraus bald wieder aufzunehmen. Spielraum wäre bis in den Bereich 86,72 USD gegeben, wenn es gelinge, die 84,00 USD schnell zu durchbrechen. Abgaben unter 80,70 USD sollten aus Sicht der Bullen möglichst vermieden werden. (13.10.2021/ac/a/m)





