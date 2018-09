Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag wieder leicht nach unten, sodass sich die Seitwärtsbewegung fortsetzte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden sich aber an der Unterstützung bei 78,50 USD halten.



Der Index besitze die Chance, die Rally noch weiter auszudehnen. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 79,50 USD. Vor allem bei einem Ausbruch über 80,09 USD könnte neuer Kaufdruck aufkommen, welcher eine Rally bis 81,00 USD und später 82,00 USD nach sich ziehen könnte. Sollte Brent jedoch unter die 78,50 USD rutschen, bestehe die Gefahr, schnell bis 77,35 USD zu fallen. Darunter wäre auch eine Topbildung mit Abgaben bis 75,59 USD möglich. (21.09.2018/ac/a/m)





