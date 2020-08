Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Dienstag weiter nach oben absetzen und ist dabei, die alte Widerstandszone um 44,34 USD langsam zu durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ausbruchsversuch biete die Chance, die Rally an den kommenden Handelstagen wieder zu beschleunigen. Gehe es auch über die 44,87 USD, könnte sich der Weg in Richtung 48,93 USD öffnen. Alternativ wäre bereits unterhalb der 43,20 USD von einer Bullenfalle auszugehen, welche zunächst in Richtung der 42,35 USD und später bis 41,00 USD führen könnte. (05.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.