Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent entwickelte sich am Donnerstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei aber oberhalb des gebrochenen Abwärtstrends der Vortage halten können.



Der Rücklauf könnte sich als bullischer Pullback darstellen. Somit biete sich die Möglichkeit, die Ausbruchsbewegung ausgehend von 43,00 USD auszudehnen in Richtung 44,34 USD. Erst darüber werde der Weg nach oben freier. Rutsche Brent hingegen unter 42,60 USD zurück, werde ein Kurseinbruch in Richtung 41,05 USD schnell wieder möglich. (17.07.2020/ac/a/m)



