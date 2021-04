Paris (www.aktiencheck.de) - Brent Crude Oil zeigte sich gestern sehr volatil, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem schwungvollen Abverkauf und einem bullischen Reversal am Nachmittag sei keine nachhaltige Trendwende gelungen, in den Abendstunden sei der Future wieder bis an die Tagestiefs abverkauft worden. Auch heute gehe es zunächst weiter nach unten.



So lange der Ölpreis jetzt unterhalb von 65,45 USD notiere, bleibe das kurzfristige Bild leicht angeschlagen. Dennoch wäre ein bullisches Reversal das Idealszenario - direkt oder nach einem Test von 64,15 bis 64,25 USD. Mit einer Rückkehr über 65,50 USD könnten die Bullen wieder übernehmen und eine Aufwärtswelle bis 66,55 und 67,30 USD einleiten. Komme hingegen weiterer Verkaufsdruck auf, könnte es bei einem Rückfall unter 64,15 zu weiteren Abgaben bis 63,40 - 63,50 USD kommen. Dort würden die Aufwärtstrendlinie und der EMA50 im Tageschart liegen. Spätestens dort müssten sich die Käufer wieder zeigen. (22.04.2021/ac/a/m)



