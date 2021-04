Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ließ in der Vorwoche die Widerstandszone um 65 USD hinter sich, scheiterte aber am Widerstand bei 68,12 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither laufe eine Konsolidierung. Im gestrigen Handel hätten die Bullen den Kurs am Ausbruchslevel um 65 USD stabilisiert und ein Reversal eingeleitet.



Die gestrige Tageskerze sei bullisch zu werten. Für die Käufer gelte es nun kurzfristig die Tiefs um 65,49 USD zu verteidigen. Oberhalb von 65,80 USD seien Zugewinne in Richtung 66,16 USD und darüber 66,58 USD möglich. Unter 65,49 USD entstehe ein leichtes Verkaufssignal in Richtung 65,03 USD. Unter 64,60 USD wiederum wäre der Versuch der Etablierung eines neuen Aufwärtstrends endgültig gescheitert. (23.04.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.