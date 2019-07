Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen auf niedrigem Niveau stabilisieren und den Aufwärtstrend der Vorwochen zunächst verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Weiterhin biete sich die Möglichkeit, oberhalb des Aufwärtstrends wieder nachhaltig nach oben zu drehen. Gehe es dabei über die 64,00 USD, werde der Weg auch in Richtung der 65,49 USD wieder frei. Die Rally könnte anschließend in Richtung 67,00 USD ausgedehnt werden. Alternativ werde es bereits unterhalb der 62,06 USD bei einem Bruch des Aufwärtstrends bärischer, was Abgaben bis 59,42 USD nach sich ziehen könnte. (05.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.