Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte am Montag den Trend der Vorwoche halten und brach im weiteren Verlauf nach oben aus, wie aus der Veröffentlichung " dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zum Überwinden der 74,80 USD gekommen, was Anschlusskäufe nach sich gezogen habe.



Die Notierungen würden die Chance besitzen, die Rally weiter auszudehnen und sich bis zur Hürde bei 76,35 USD zu bewegen. In diesem Bereich könnte mit einem Rücksetzer gerechnet werden. Sollte sich Brent aber vorzeitig aus dem bei 74,40 USD verlaufenden Aufwärtstrend schieben, bestehe die Gefahr eines größeren Verkaufssignals. Ein weiterer Pullback bis 74,80 USD könne aber einkalkuliert werden. (31.07.2018/ac/a/m)





