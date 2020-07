Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag bewegte sich der Ölpreis Brent deutlich aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei zeitweise auch über die 44,34 USD absetzen können, was sich jedoch im späten Verlauf noch nicht durchgesetzt habe.



Wenn es Brent gelinge, sich oberhalb der 44,34 USD auch zum Schlusskurs zu stabilisieren, biete sich die Chance, weiter in Richtung 48,93 USD und später bis 55,86 USD durchzustarten. Aktuell sei auch noch eine Bullenfalle möglich. Bei Abgaben unter 43,83 USD drohe bereits ein Rücklauf in Richtung des bei 43,00 USD liegenden Aufwärtstrends. Unterhalb der 42,35 USD werde es darüber hinaus deutlich bärischer. (22.07.2020/ac/a/m)



