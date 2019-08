Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag konnte sich der Ölpreis deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei ein Ausbruch über den Abwärtstrend der Vortage gelungen.



Nachdem der gebrochene Aufwärtstrend der Vorwochen erreicht worden sei, könnte sich davon ausgehend wieder eine Abwärtswelle entwickeln und den Ausbruch bestätigen, Anschlussverkäufe würden vor allem drohen, sollte Brent sich nochmals unter 58,50 USD bewegen. Alternativ helle sich das Chartbild bereits über den 60,20 USD auf, was weitere Kursgewinne in Richtung 61,47 USD ermöglichen könnte. (28.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.