Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Seitwärtsbewegung auch am Mittwoch fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der Aufwärtstrend der Vortage durchbrochen worden, was jedoch keinen weiteren Verkaufsdruck nach sich gezogen habe.



Es biete sich die Chance, die Rally nach dem Rücklauf der Vortage fortzusetzen und noch 36,10 USD zu erreichen. Könne sich Brent darüber absetzen, würden auch 39,59 USD erreichbar. Würden sich nach dem Bruch des Aufwärtstrends jedoch Anschlussverkäufe bei Abgaben unter 31,26 USD zeigen, drohe eine größere Zwischenkorrektur in Richtung 27,08 USD. (09.04.2020/ac/a/m)



