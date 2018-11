Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Montag wieder leicht nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem der steilere Abwärtstrend der Vortage habe erreicht werden können, sei der Kaufdruck zum Erliegen gekommen.



Ausgehend vom Abwärtstrend der Vortage sei bereits eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung möglich. Spielraum biete sich jederzeit wieder bis 58,41 USD. Sollten die Notierungen auch unter die 58,42 USD rutschen, könnten Abgaben bis in den Bereich der 55,00 USD aus Sicht der kommenden Handelstage folgen. Ein Ausbruch über 61,15 USD würde hingegen etwas Spielraum bieten, um die Erholung in Richtung 61,70 USD und später bis 62,50 USD auszudehnen. (27.11.2018/ac/a/m)





