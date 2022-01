Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brent-Preis hat heute beim asiatischen Handel erneut die Marke von 90 USD pro Barrel getestet, so die Experten von XTB.



Den Bullen sei es nicht gelungen, diesen Bereich zu durchbrechen, und der Preis habe leicht nachgegeben. Der Rohölpreis sei jedoch immer noch auf dem Weg zum besten Januar seit mindestens 30 Jahren mit einem Anstieg von rund 17% seit Monatsbeginn. Die Fundamentaldaten würden die höheren Preise stützen, da die Covid-Auswirkungen nachlassen würden und die Ölproduzenten nicht in der Lage seien, das Angebot schnell zu erhöhen, um die gestiegene Nachfrage zu decken. Die Ölvorräte seien nach wie vor gering, was die Preise ebenfalls stütze. Ein möglicher militärischer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine würde sich ebenfalls negativ auf die Energieversorgung auswirken und könnte einen Aufwärtsdruck auf die Öl- und insbesondere auf die Erdgaspreise ausüben.



Ein Blick auf den D1-Chart zeige, dass der Brent-Ölpreis seit Ende Dezember 2021 in einem steilen Aufwärtstrendkanal gehandelt werde und er von 70 auf 90 USD gestiegen sei. Der nächste Widerstand, den es zu beachten gelte, werde durch das 127,2%-Retracement der Abwärtsbewegung von Oktober bis November 2021 (91,65 USD) markiert. Der nächste zu beachtende Widerstand - die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals - liege bei 94,00 USD. (31.01.2022/ac/a/m)



