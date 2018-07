Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte den Anstieg auch am Mittwoch wieder leicht fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit hätten die Notierungen die Zwischenhochs der Vortage wieder erreicht.



Es biete sich die Chance, die Rally innerhalb des Trendkanals der Vortage auszudehnen. Spielraum biete sich oberhalb der 74,48 USD bis in den Bereich der 76,34 USD. Werde dieses Niveau erreicht, könnte dort das kleine Doppeltop der Vorwochen wieder bestätigt werden. Sollte Brent im Bereich der 74,48 USD scheitern, werde es bereits unterhalb des bei 73,30 USD liegenden Aufwärtstrends bärischer. Unterhalb der 72,50 USD wäre dann auch ein neues Verkaufssignal in Richtung 71,18 USD möglich. (26.07.2018/ac/a/m)





